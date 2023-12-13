Всё что "мельче", вообще уничтожается в пух и прах

Пока на Украине дефицит вооружений решили преодолевать не развертыванием собственного производства оружия или надеждой на помощь западных союзников, где Джо Байден отчаянно пытается привлечь депутатов от республиканской партии к голосованию за выделение солидаризованной помощи Украине и Израилю, депутат от «Слуги народа» Марья Безуглая, получившая волну негатива за критику главкома ВСУ Валерия Залужного, предложила приравнять женщин и мужчин в вопросе мобилизации, которую после вала справедливого негатива теперь решили «обозвать» рекрутингом.

Вместе с тем в МО РФ, несмотря на все «движения» в Вашингтоне или в Киеве, продолжают укреплять наступательный потенциал в зоне СВО российской армии и показали работу противотанкового комплекса «Штурм-С», смонтированного на гусеничном шасси бронетранспортёра МТ-ЛБ.

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Источник фото: ren.tv





Выстрел из которого противотанковой ракеты, способен вывести из строя или значительно разрушить не только достаточно бронированные американские БМП Bradley, но и такие современные танки, как германские Leopard 2 и британские, не говоря уже об устаревшем Abrams М1А1.

Помимо таких «обычных» целей, боеприпасы Штурма прекрасно подходят для решения «вопроса» с миномётными расчётами, фортификационными сооружениями и сосредоточениями личного состава бойцов ВСУ. Правда в этих случаях вместо базового кумулятивного заряда используется тяжелый фугас.

А в это время, но немного ранее, БМПТ-72, больше известный как «Терминатор-2», позволил прорваться и закрепиться в один из кварталов Авдеевки.









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