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Madarator
Лётчик Су-35 сранвил борьбу с ЗРК Патриот, как "борьбу с гидрой, отращивающей заново головы"
Но ВКС РФ полна "мечей-кладенцов" в виде гиперзвуковых Х-47М2

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   Пока продолжается проведение российской СВО на Украине, продолжается соревнование «воздуха против неба», когда российские воздушные асы, специалисты по ПВО, пытаются выявить очаги или позиционные районы украинских зенитчиков и сразу же их уничтожить. Причем такая битва со стороны пилотов ВКС РФ видится, как борьба богатыря против мифической гидры, у которой заместо отрубленной «головы-антенны или пусковой установки» появляется новая.

   Так, когда спецоперация только начиналась, оборонять небо Украины удавалось лишь силами эшелонированной обороны, выстроенной в линию из-за дефицита комплексов ПВО. Причем украинские наземные специалисты, выросшие на советской науке, понимали, что постоянная стоянка на одном месте могла привести к полному поражению целого дивизиона, и они вынуждены были постоянно перемещаться.

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Источник фото: bmpd.livejournal.com


   О перипетиях борьбы в беседе с журналистом портала кп.ру рассказал пилот Су-35 Алексей Ведящев. Офицер имеет государственные награды, в том числе орден мужества.


Радары AN/MPQ-65, которые в момент работы, обнаруживают себя и подвергаются атаке специальных противорадиолокационных ракет. Источник фото: vpk.name


   По словам лётчика, при сравнении наземных сил украинской ПВО с ЗРК «Patriot», по своей заметности он проигрывает даже «устаревшему» С-300, созданному ещё в эпоху Советского Союза.  


Источник фото: af.mil


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   Вместе с тем столь ожидаемые американские истребители многоопытный пилот назвал «тягловой лошадью», а не военным совершенством. В бытность свою актуальной моделью, управляющие им офицеры боролись не против равнозначного противника, а против сил без ПВО и авиации. В небе Украины таких бы «бойцов» ждал сюрприз в лице истребительной авиации ВКС РФ и передовых комплексов ПВО. И самые умные среди украинских лётчиков окажутся те, которые будут летать, по модели российских коллег, прижимаясь практически на всём протяжении полёта к земле, как это делают Су-27 и МиГ-29. Единственное, что способны «провернуть» F-16, это быть носителями и пользователями высокоточного ракетного вооружения, резюмировал Ведящев.

#f-16 #су-35 #зрк patriot
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