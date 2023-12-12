Военные грабли для Украины не закончатся никогда

Как бы это не казалось странным, но после череды неудачных итоговых действий в 2023 году, закончившихся в случае военных операций провалом украинского массированного контрнаступления на юге Запорожской области, куда были брошены подготовленные высокоопытными инструкторами НАТО элитные штурмовые части, укомплектованные современными образцами бронетехники, в том числе и западного производства, включая немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, на Украине вновь озвучили свои амбициозные планы.

Теперь вместо фактически лишь одного захваченного населённого пункта на Мелитопольском направлении Работино, который ВС РФ могут обратно отбить, в украинском Генштабе хотят весь 2024 год «отлежаться» в окопах и показать результат в 2025 году.

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Источник фото: рбк

Для этого Пентагон по поручению Белого дома отправит в украинскую столицу военного Антонио Агуто. Последний, взяв шефство над украинскими генштабистами, должен заново создать новую военную стратегию для ВСУ. Правда, с визитом американского генерал-лейтенанта поторопиться не получится: США и Зеленский не пришли к единому знаменателю, какой будет «будущая» стратегия, сообщили журналисты New York Times.

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Во всей этой «рождественской» истории многозвёздные генералы США забывают, что ЛБС, разделяющая украинские и российские силы, за 12 месяцев подобной стратегии не будет находиться в статичном положении, а при критическом положении дел начнет смещаться далеко на запад Украины. А это уже совсем другие моменты.