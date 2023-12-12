Нужен ли такой "подарок" Брюсселю?

Официальный Киев сильно рвётся в ЕС где его ждут «кисельные берега и молочные реки». Но с другой стороны, чтобы стать полноценным участником дружной европейской семьи, Украине не хватает самого малого: согласия всех членов этого альянса. А вот с этим большие сложности. Так к «вечному» противнику расширения ЕС на Восток и появлению в нём Украины, в которой легко читается Венгрия премьера Виктора Орбана, неожиданно присоединилась Словакия, где на Киев ожидаемо ополчился новый премьер Роберт Фицо, которого за глаза называют «другом Орбана».

Вместе с тем институт экономики Германии провел специализированные исследования, где пришел к выводу, что если восточноевропейская республика появится в ЕС, то на общеевропейскую экономическую зону будет оказано давление тяжеловесных факторов.

реклама





Источник фото: google.com





Так по предварительным подсчётам, до 2027 года Киев может рассчитывать на сумму помощи, доходящую до 190 миллиардов. Причем половина от этих ассигнований пойдет на субсидии в сфере сельского хозяйства. Остальная часть уйдет на повышение благосостояния государства.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Но куда хуже тяжелого, но не непосильного финансового бремени для европейских бюрократов, это неоконченные территориальные претензии Киева к России и активный военный конфликт. Кроме того, не будет преувеличением, если заявить, что нет более коррумпированной и нетолерантной страны в Еврозоне, чем Украина. Кроме того восточноевропейская республика перенасыщена оружием, а на неё территории правит бал разнообразный криминал. Нужно ли такое Брюсселю? Вопрос риторический.