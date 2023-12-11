А подорожавший газ, который всё равно приходится брать у РФ, Европу видимо перестал волновать

На фоне отступающей украинской армии, неспособной выдержать натиск российской стороны в зоне летне-осеннего контрнаступления ВСУ, завершившегося провалом, а так же на других направлениях, где украинский Генштаб отдал приказ отступать, в Европе стал видать дух упадочничества и смены так называемого тренда, перебиваемого неудержимой тревогой из-за «робких и слабых» тамошних вооруженных сил и пугающих зияющей пустотой оружейных арсеналов и военных складов. О дефиците военной техники и «неустойчивом» личном составе решили рассказать в издании The Wall Street Journal.





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Источник фото: rt.com





В странах Европы смотрят через призму недовольства на официальный Вашингтон, который под давлением то ли обстоятельств, то ли несогласием республиканцев, вынужденный дистанцироваться от европейских проблем, которым безусловно является украинский конфликт. Плюс ко всему промышленный потенциал Европы стал «дряхлым» по целому ряду причин, где всему виной тощие бюджеты на армию, некоторая экономическая стагнация и стареющее население. Как при таких условиях нарастить военное производство, в ЕС ответа нет.

Как бы это не выглядело смешным, но сегодня в той же Великобритании лишь 150 рабочих танков и 12 дальнобойных пушек, во Франции пушек таких больше, где их порядка 90, но не всё так хорошо с другими воинскими подразделениями. А у некогда могучей Германии так и вообще снарядов ровно столько, что бы не побежать спустя 24 часа активных боёв.

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Причем мирным жителям Европы «не уперлось» противостояние с Россией методом урезания их социально комфортного уровня жизни.