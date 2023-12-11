К такому бойцов ВСУ не готовили инструкторы НАТО

В это теперь сложно поверить, но до начала СВО на Украине российская армия числилась «в отстающих» по части беспилотных аппаратов и в частности FPV-дронов. Тут ощутимое преимущество было за украинской стороной, на снабжение которой работал весь блок НАТО с их развитыми промышленными мощностями и решениями в направлении беспилотной авиации. Но российские топ-менеджеры оказались не лыком шиты и с течением короткого промежутка времени отладили процесс сборки и конструирования передовой техники на российских заводах. Теперь, как с сожалением констатирует немецкое издание Frankfurter Allgemeine, российское БПЛА-строение доминирует над украинским и приближает победу ВС РФ в противостоянии с ВСУ.





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Источник фото: рг.ру





На передовой инженеры среди военнослужащих совместно с операторами FPV-дронов разработали решение, позволяющее из обычного квадрокоптера, «промышляющего» разведкой и доразведкой целей, сделать того самого воздушного минёра.

Первым оказался образец, умеющий устанавливать противопехотную мину на грунт. Спустя 30 дней получилось реализовать вариант с минированием местности сразу 10-ю минами типа ММН-4. Следующие модификации уже могли бороться с танками, запуская мины ПТМ-3 и ПТМ-4.

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Теперь украинским военнослужащим, решившим в расслабленном и приподнятом настроении отправиться в процессе ротации на тыловые базы или занятыми в эвакуационных мероприятиях, долженствующими быть готовыми встретить на своём пути неожиданный «подарок».