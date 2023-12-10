Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Первая партия передовых ракет PrSM, созданных для замены устаревших ATACMS, поступила в армию США
На Украине очень рассчитывают на передачу этих ракет, но кто ж ей их даст?

реклама

   На Украине строят смелые планы и требуют от американского правительства «в довесок» к актуальным версиям истребителей F-16 передать палубные истребители F-18 Hornet вместе с ударными же вертолётами Apache и Black Hawk, причём ничего из вышеперечисленного так и не поступило в ВСУ. Тем временем в Киеве к используемым уже против российской армии ракетам ATACMS хотят получить ракеты PrSM, которые армия США только-только получила. О появлении на вооружении первой партии реактивных снарядов оперативно-тактического уровня сообщили в публикации пресс-службы Сухопутных войск армии США.

   И, по мнению украинцев, раз ATACMS признана устаревшей и её будут заменять на более современную ракету PrSM, то Пентагон мог бы отдать большее количество «старых» ракет.

реклама

Источник фото: topwar.ru

   Известно, что PrSM только совсем недавно закончила участвовать в серии испытаний, проведенных в минувшем декабре в Нью-Мексико.

   Создание новой ракеты началось в 2017 году под соответствующий запрос Пентагона, в котором потребовали придумать ракету с характеристиками, позволяющими пролететь от 60 до 500 км. Но предположительно, с момента выхода США из договора ДРСМД нет никаких проблем для ракеты преодолеть и до 800 километров. Причем в ближайших планах достичь результата в 1000 км со скоростью в 5 Махов.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

   Как только завод-изготовитель произведёт достаточное количество ракетных образцов перспективного вооружения, на «свалку истории» должны отправиться ракеты ATACMS и управляемые снаряды MLRS и HIMARS.

#atacms #prsm
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В США хотят поставить на боевое дежурство ATACMS нового поколения – ракету PrSM уже в следующем году
Business Insider: Переданные ВСУ ракеты ATACMS не стали угрозой для российских Ка-52 "Аллигатор"
США протестировали новую ракету, которая вскоре заменит ATACMS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украина получила от США системы FrankenSAM – теперь воздушные цели ВС РФ будут атакованы "гибридом"
1
Кольца Сатурна исчезнут в 2025 году - NASA подтверждает и расказывает почему
4
Атомфлот: строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» продвигается согласно графику
5
Польскую компанию «поймали» на удалённой блокировке двигателей – в дело вмешались белые хакеры
1
Более 30 видеокарт проверили в Avatar: Frontiers of Pandora — GeForce RTX 4090 еле выдает 60 FPS
20
Hetzner объявил о скором прекращении обслуживания клиентов из РФ
10
Мэттью Макконахи представил Exodus — научно-фантастический экшен от авторов Mass Effect
+
Советник офиса Зеленского Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине
+
Российские подразделения постепенно продвигаются как в окрестностях Авдеевки, так и внутри города
13
Обнародован топ лучших процессоров 2023 года для игр и работы в разных ценовых категориях
1
Премьер Молдавии Речан заявил об окончательном прекращении вещания 12 каналов
+
Почти половину потребностей Китая в электричестве обеспечивают возобновляемые источники энергии
3
Актёр Мэттью Макконахи анонсировал Exodus — научно-фантастический боевик про искривлённое время и не только
+
Android Auto теперь запоминает, где вы припарковали свой автомобиль
+
Показан огромный визуальный скачок между графикой Grand Theft Auto VI и Red Dead Redemption 2
2
Выявлена причина отслаивания ногтей у космонавтов после выхода в открытый космос
+
Японские конструкторы испытали ракетный двигатель, работающий на биотопливе с коровьих ферм
2
В Германии воскресили древнюю технологию охлаждения продуктов – создан новый холодильник
5
Астрономы нашли необычную звезду, которая вращается вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
+
Зонд НАСА все ближе к "золотому" астероиду
+

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
6
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
11
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
7
5 недооцененных компьютерных игр, которые проигнорировали многие геймеры в 2023 году
5
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
8
Скорость – это жизнь: такой девиз был у лётчиков "Фантомов"
8
Что ждет Xbox series в 2024 году
1
Обзор игры Shadow Harvest: Phantom Ops
+
Для предотвращения утечки технологий в Китай Тайвань вводит для чипмейкеров суровые ограничения
+
Почему второй срок Трампа может быть опасен для его политических противников
1

Сейчас обсуждают

Олесь Кука
16:49
Ненене... Сидите там уже
Финляндия рассматривает возможность открытия границы с Россией после скандала с иммигрантами
Товарищ Ким
16:48
"+ наценка продавца" С этим пунктом всё печально. С учётом того, что на CU и Amazon стало трудно покупать, наши сетвые барыги подняли "дельту" до свинского значения. Хорош, что "ходоки" могут возить м...
Цена на лучший процессор для игр, Ryzen 7 7800X3D, упала до $339 — на 42% дешевле 14900K и быстрее
NIK1457
16:42
Ты чё, дебил?!
Forbes: одинокий украинский Challenger 2 в снегу стал символом разочарования
Пинаю даунов
16:40
Только дауны слушают пропогандонов
Bild: Российские войска вошли в Авдеевку с нового направления
Елисей Цуканов
16:32
у меня был 1090t ..не помню как долго стоял,да и не помню тот пк,какой собирал,если не ошибаюсь был первый пк на том процессоре(после того как от брата мне перешел),i7 2600k взял после него,долго на ...
Phenom II X6 — процессор, обогнавший свое время
Bearcub
16:26
Да послали зелю, а чтобы не выглядеть таким уж "некультурными", сказали что нарик сам отказался.
WP: Зеленский сделал шаг назад, решив не выступить перед конгрессом США в момент голосования
Джон Коннор
16:20
У всех флагманов НАКОСЯЧЕНО, на 7900хтх бывали перегревы, а у 4090 плавится питальник или рвутся линии pci из-за чрезмерного веса. И это за такие деньжища. И в новых играх еле вывозят 4к. За што такие...
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Beetlejuice
16:19
Вместо 7700 должна быть 7800 - бэст бай за свои бабки для 2к разрешения
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Джон Коннор
16:18
7700 и 7800 бомбочки прям
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Евгений Хрипков
16:17
Что не стоит покупать так это флагманы Nvidia, стоят 150-200к , а уже становятся дном по производительности, без ии так вообще шляпа
6 видеокарт, которые я бы не стал покупать в 2023 году, и стоит ли вообще смотреть в сторону NVIDIA
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем