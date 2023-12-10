На Украине очень рассчитывают на передачу этих ракет, но кто ж ей их даст?

На Украине строят смелые планы и требуют от американского правительства «в довесок» к актуальным версиям истребителей F-16 передать палубные истребители F-18 Hornet вместе с ударными же вертолётами Apache и Black Hawk, причём ничего из вышеперечисленного так и не поступило в ВСУ. Тем временем в Киеве к используемым уже против российской армии ракетам ATACMS хотят получить ракеты PrSM, которые армия США только-только получила. О появлении на вооружении первой партии реактивных снарядов оперативно-тактического уровня сообщили в публикации пресс-службы Сухопутных войск армии США.

И, по мнению украинцев, раз ATACMS признана устаревшей и её будут заменять на более современную ракету PrSM, то Пентагон мог бы отдать большее количество «старых» ракет.

реклама

Источник фото: topwar.ru



Известно, что PrSM только совсем недавно закончила участвовать в серии испытаний, проведенных в минувшем декабре в Нью-Мексико.

Создание новой ракеты началось в 2017 году под соответствующий запрос Пентагона, в котором потребовали придумать ракету с характеристиками, позволяющими пролететь от 60 до 500 км. Но предположительно, с момента выхода США из договора ДРСМД нет никаких проблем для ракеты преодолеть и до 800 километров. Причем в ближайших планах достичь результата в 1000 км со скоростью в 5 Махов.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Как только завод-изготовитель произведёт достаточное количество ракетных образцов перспективного вооружения, на «свалку истории» должны отправиться ракеты ATACMS и управляемые снаряды MLRS и HIMARS.