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Madarator
В США хотят поставить на боевое дежурство ATACMS нового поколения – ракету PrSM уже в следующем году
Таких ракет Пентагон хочет закупить больше 4000 единиц

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   В Америке закончились успехом тестовые запуски ракеты нового поколения PrSM, новой преемницы уже изрядно устаревшего классического ATACMS. Теперь дело за малым – переоснастить на передовую Precision Strike Missile старые пусковые установки. Крайний срок в корпорации Lockheed Martin отводят на эту миссию не позднее первой половины 2024 года.

   Как написали в РИА Новости, ракета пролетела 85 километров во время испытаний в Нью-Мексико, где в качестве полётного маршрута использовалось воздушное пространство войсковой зоны Уайт Сэндс. Что интересно, раз по открытым данным PrSM является высокоскоростной ракетой, то почему она испытывалась на максимально короткой дистанции, с которой запускался её предшественник ATACMS.

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   Между тем блок военных экспертов РИА Новости считают, что американские конструкторы и инженеры наконец смогли показать тот самый ожидаемый результат, который от них ждало и руководство Белого дома, и в особенности непосредственные начальники в Пентагоне на фоне крайне неудачных испытаний гиперзвукового вооружения воздушного базирования, раз за разом постоянно откладываемых. 


Источник фото: thedefensepost.com


   Кроме того, высокая скорость – не единственное достижение и преимущество над прежним поколением. Новый образец показывает куда большие результаты по признакам мощности и ущерба для противника, как и тот факт, что Призм увеличила зону поражения.

   Замечено, что у перспективной ракеты есть и явные недостатки: то ли американские оружейники понадеялись на высокую скорость ракетной новинки, то ли не смогли решить вопрос с маневрированием, но оружейный боеприпас летит к цели по простой баллистической траектории.

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   Так руководство американской армии раскрыло и будущие планы: новая ракета должна получить возможность уничтожать не только сухопутные объекты, но и корабли, всё благодаря многорежимной головной части.

#atacms #lockheed martin #precision strike missile
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