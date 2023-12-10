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Сейчас крайне непростое время для украинского лидера Владимира Зеленского, «терзаемого» многими важнейшими вопросами, навалившимися как огроменный снежный ком на политика после неудавшегося летне-осеннего контрнаступления ВСУ, обернувшимся «непозволительными и удручающими» потерями, как по части элитных штурмовых подразделений, так и по потере дефицитной современной западной бронетехники, «бестолково» сожжённой в попытках захватить малонаселённое Работино в степях Запорожья. Причём возросшая доля критики, как на внешнеполитическом поле среди западных политиков, «вдруг» осознавших, что поддержка Украины это не то что им хотелось бы делать, но и посмевшую поднять голову внутреннюю оппозицию, решившую «напомнить» самопровозглашенному мессии о больших ошибках в государственном управлении, грозящих обернуться невероятными последствиями для восточноевропейского государства.
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Источник фото: РБК
И вслед за этим Зеленский решил отказаться от выступления перед американскими парламентариями в Конгрессе. Причём такое решение было принято в самую последнюю минуту, что говорит о тяжелейших внутренних метаниях верховного главнокомандующего. Об этом решила написать авторитетная The Washington Post.
В публикации указывается, что Зеленский обязался выступить посредством онлайн-трансляции перед аудиторией республиканцев и демократов США, но в решающий момент отказался от затеи.
И как тонко подметили, такое поведение несвойственно Владимиру Александровичу, что предположительно его «заставили» это сделать советы украинских чиновников, или что куда хуже, «приказы» американских высокопоставленных функционеров.