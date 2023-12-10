Потому что не захотел стать "лицом" провального голосования

Сейчас крайне непростое время для украинского лидера Владимира Зеленского, «терзаемого» многими важнейшими вопросами, навалившимися как огроменный снежный ком на политика после неудавшегося летне-осеннего контрнаступления ВСУ, обернувшимся «непозволительными и удручающими» потерями, как по части элитных штурмовых подразделений, так и по потере дефицитной современной западной бронетехники, «бестолково» сожжённой в попытках захватить малонаселённое Работино в степях Запорожья. Причём возросшая доля критики, как на внешнеполитическом поле среди западных политиков, «вдруг» осознавших, что поддержка Украины это не то что им хотелось бы делать, но и посмевшую поднять голову внутреннюю оппозицию, решившую «напомнить» самопровозглашенному мессии о больших ошибках в государственном управлении, грозящих обернуться невероятными последствиями для восточноевропейского государства.





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Источник фото: РБК





И вслед за этим Зеленский решил отказаться от выступления перед американскими парламентариями в Конгрессе. Причём такое решение было принято в самую последнюю минуту, что говорит о тяжелейших внутренних метаниях верховного главнокомандующего. Об этом решила написать авторитетная The Washington Post.

В публикации указывается, что Зеленский обязался выступить посредством онлайн-трансляции перед аудиторией республиканцев и демократов США, но в решающий момент отказался от затеи.

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И как тонко подметили, такое поведение несвойственно Владимиру Александровичу, что предположительно его «заставили» это сделать советы украинских чиновников, или что куда хуже, «приказы» американских высокопоставленных функционеров.