Та самая "долгая воля", о которой западным аналитикам следовало бы знать до начала СВО

Стратегия, выбранная Владимиром Путиным на время СВО, кажется доказала свою эффективность не только российском обществу, но и западным экспертам и аналитикам, грубо просчитавшихся в своих «идеальных» расчётах. Теперь бремя поражения нависло как над Украиной, так и над коллективным Западом, отнесшимся с тяжелым пренебрежением к российской стороне. Как оказалось, колосс на глиняных ногах это вовсе не Россия. О непростых, но таких правильных выводах в отношении западного экспертного сообщества решила написать Hill.





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Источник фото: РИА Новости







По мнению журналистского материала, прошло практически 24-месяца с начала СВО, а Украина, показывая невиданную стойкость и желание сопротивляться с невиданной яростью, кажется выдохлась и находится в потенциальной опасности проигрыша новой российской армии, закалившейся в боях и опирающейся на расправивший крылья отечественный ОПК. Тысячи производимых ударных и разведывательных БПЛА только за один день, не дадут соврать, пишет Forbes. Ну а Владимир Путин ещё раз подтвердил свой статус стратега и политика, который ставит долгосрочные цели и умеет достигать их, в отличие от западных политиков, подверженных давлению коротких избирательных циклов, волнующихся только своё переизбрание и поэтому любящих вести лишь красивые разговоры, а не делать реальные дела, как это делает российский руководитель.

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Теперь на Украине, как и в Вашингтоне и в Брюсселе, с большой тревогой ждут три будущих месяца, когда ВСУ будет особенно тяжело. Генерал Мороз и майор Метель всегда на стороне русских. Историческая ретроспектива это уже много раз доказывала.