Такими темпами скоро места на военных складах не останется

FPV-дроны стали одним из самых узнаваемых «брендов» российской спецоперации. Причём российская сторона в этом направлении добилась выдающихся успехов, с чем решили согласиться журналисты издания Forbes, написавшие об огромных «горах» беспилотных аппаратов, выходящих стройными рядами из новеньких цехов передового производства. Согласно разведывательной информации, полученной через осведомленного источника, в день российские военные фабрики и заводы могут выпускать до 1000 FPV-аппаратов.

Как объяснили в публикации, FPV-дроны в большинстве своём выполняют функции ударных камикадзе, собранных на дешевой элементной базе и стоящие безразмерно мало в сравнении с другими образцами вооружений. Так подобный вариант обходится российской казне всего лишь в несколько сотен долларов. Подобные «злые птички» представляют зримую опасность для окопов, полевых укреплений противника и иных фортификационных сооружений, кроме того не уйдёт от поражения и подвижная бронетехника, что своим примером уже не раз демонстрировали беспилотные «охотники».

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Источник фото: rg.ru







В издании подтверждают, что можно избежать попадания такого дрона, но это очень трудно и можно надеяться лишь на удачу.

Так же было «замечено», что на всём огромном пространстве России в больших городах или рядом организуются целые центры беспилотной авиации, где будущие операторы дронов под строгим руководством опытных ветеранов этой новой манеры ведения боя проходят все этапы подготовки, где после прошедшие СВО бойцы делятся своими секретами.





Источник фото: rt.com







Хотя производство одного дрона недорого, но их массовое применение, словно нападение стаи муравьев, приносит болезненное поражение в стан украинской армии. И в отличие от последней, изобилие FPV-дронов позволяет ВС РФ поражать не только стационарные или подвижные цели-объекты, но и наносить удары по личному составу.





Источник фото: rg.ru





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Резюмировали материл обозреватели тем, что чем больше будет такого «добра» у одной из конфликтующих сторон, та и победит, приведя прямую аналогию с СССР во время второй мировой войны, который намного опередил в промышленном производстве Германию. После чего и одержал ту самую историческую победу.