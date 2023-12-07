Контрбатарейную борьбу вблизи передовой ещё никто не отменял

До недавних пор украинская ствольная артиллерия превосходила российскую сторону по наличию в своём составе куда более дальнобойных образцов, в частности благодаря массированным иностранным поставкам 155-мм орудий НАТОвского калибра. Но с появлением и массовым внедрением барражирующих боеприпасов «Ланцет» превосходство украинской стороны по этой части кончилось, а контрбатарейная борьба российской армии достигла новых высот: разведывательные БПЛА перенасытили переднюю линию, а избыток ударных дронов, способных пролететь больше чем 50 километров, нивелировали мощь ствольных образцов украинской армии.





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Источник фото: Википедия





Так изготавливаемая с 1977 года Чехословакией 152-мм САУ vz.77 DANA была превентивно уничтожена ещё до момента первого выстрела, когда «зависший» в небе разведывательный аппарат ВС РФ передал координаты обнаруженной пушки-гаубицы в российский штаб. Дальше в дело вступили операторы «злой птички», направив скоростной аппарат прямо в тонкостенный корпус гаубицы. Обширное воспламенение корпуса явно засвидетельствовало, что чехословацкая САУ уже явно не подлежит восстановлению.

Между тем в текущих условиях максимальная дальнобойность в 20 километров явно недостаточна для современного конфликта с равной по силе армией или её превосходящей. Тем более ударные дроны с российской стороны «безропотно» уничтожают и куда более дальнобойные американские образцы в виде M777, при использовании дальнобойных высокоточных корректируемых снарядов Excalibur, способных вести огонь до 40 километров.





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