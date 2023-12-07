Но на такой "лайфхак" могут найтись свои "непростые решения" путём уже блокировки ж\д путей

Кажется украинские власти нашли решение «польского вопроса», когда рассерженные недобросовестной конкуренцией со стороны своих украинских коллег польские перевозчики стали массово блокировать украинские грузовики в их безуспешных попытках вернуться на Украину. Фуры, застрявшие из-за протестов польских водителей и транспортных компаний, будут погружены на железнодорожные платформы «Украинских железных дорог» и подобным образом вернутся на свою родину. Подобную идею озвучил Валерий Ткачев, занимающий должность замдиректора департамента УЖД.

Первый состав с 23-мя счастливчиками уже тронулся в сторону Украины. Кадры «перемоги» уже начали распространяться в украинских соцсетях.

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Источник фото: gazeta.ru





Правда не всё так просто: властям Варшавы и Киева осталось согласовать такие архиважные вопросы, как размеры грузовых автомобилей и безопасность их транспортировки, так как в баках может находиться топливо, отличающееся излишней горючестью и взрывоопасностью.













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Между тем польские перевозчики не собираются отступаться от своих первоначальных целей, требуя «честной» конкуренции для всех участников перевозок или точнее возвращения статуса-кво для украинцев, которые в прошлые времена вынуждены были соблюдать куда более строгие законы и приобретать все необходимые для международных перевозок документы. Но с началом российской СВО «вдохнувшие» воздух свободы полной грудью и решившие отказаться от таких «необязательных» атрибутов как сопроводительные документы и разрешающие на провоз конкретных грузов официальные бумаги.