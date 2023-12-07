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Кажется украинские власти нашли решение «польского вопроса», когда рассерженные недобросовестной конкуренцией со стороны своих украинских коллег польские перевозчики стали массово блокировать украинские грузовики в их безуспешных попытках вернуться на Украину. Фуры, застрявшие из-за протестов польских водителей и транспортных компаний, будут погружены на железнодорожные платформы «Украинских железных дорог» и подобным образом вернутся на свою родину. Подобную идею озвучил Валерий Ткачев, занимающий должность замдиректора департамента УЖД.
Первый состав с 23-мя счастливчиками уже тронулся в сторону Украины. Кадры «перемоги» уже начали распространяться в украинских соцсетях.
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Источник фото: gazeta.ru
Правда не всё так просто: властям Варшавы и Киева осталось согласовать такие архиважные вопросы, как размеры грузовых автомобилей и безопасность их транспортировки, так как в баках может находиться топливо, отличающееся излишней горючестью и взрывоопасностью.
Между тем польские перевозчики не собираются отступаться от своих первоначальных целей, требуя «честной» конкуренции для всех участников перевозок или точнее возвращения статуса-кво для украинцев, которые в прошлые времена вынуждены были соблюдать куда более строгие законы и приобретать все необходимые для международных перевозок документы. Но с началом российской СВО «вдохнувшие» воздух свободы полной грудью и решившие отказаться от таких «необязательных» атрибутов как сопроводительные документы и разрешающие на провоз конкретных грузов официальные бумаги.