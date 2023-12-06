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Лёгкий истребитель Checkmate получил новый патент и станет доступным для военных в трёх вариантах
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   Первые подтверждения, что лёгкий одномоторный истребитель следующего поколения Су-75 Checkmate будет изготавливаться в различных вариантах, было получено после обнародования информации государственного патентного бюро России. Так согласно реестру новых патентов конструкторское бюро, где собрались изготавливать перспективную воздушную технику, рассказывается о сменном носовом отсеке боевой машины. Так для различного набора задач предусматриваются разнообразные комплектные части. Всего таких варианта три: одноместная, двухместная или беспилотный образец.

   Патент точно не называет имя лётного аппарата, но перечисление его свойств, а главное фотографий, находит полное соответствие с тем самым «Шахматистом». Кроме того как подсказка, «указывается», что средство называется «однодвигательный малозаметный самолёт»

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Источник фото: ixbt.com


  Все три компоновки имеют общие фюзеляж, хвостовую часть, взлётное шасси и крылья. А вот впереди и находится тот самый головной отсек, вносящий видимые изменения в конструкцию.

   В конце документа на патент описывается, что использование нескольких вариаций позволит прибавить военной технике в универсализме и объему задач, выполняемых, как на передовой, так и во время обучающих тренингов в тылу. Примером чего служит возможность демонтажа кабины пилота, совершенно бессмысленной для версии в БПЛА, когда такой закономерный шаг позволит увеличить дальность и длительность полёта отечественного истребителя. 


Источник фото: aviation21.ru


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   Патент выдан на Объединенную авиастроительную компанию (ОАК).

#су-75 #checkmate #истребитель &quot;шахматист&quot; #самолёт 5-го поколения
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