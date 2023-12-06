Меньше споров на поле – больше мячей в створе

Качество судейской работы на прошедшем чемпионате мира 2023 года в Катаре, когда целый каскад грубых ошибок рефери вывел из себя миллионы недовольных зрителей и большое количество опытных футбольных экспертов и действующих функционеров самой популярной игры в мире, стало тем самым порогом, за которым может быть тот самый неприятный каскад сложных выводов, когда уже грядущий чемпионат Европы по футболу 2024 года не может пасть так низко. Поэтому новое лето, когда и будет разыгран очередной комплект медалей европейского первенства, футбольные функционеры введут мяч с электронной платой контроля игры рукой. О нововведении на футбольном поле решило написать издание The Times.

По данным спортивных обозревателей, в титульный мяч турнира был интегрирован чип построения 3D-модели тела полевого игрока. Причём трехмерная картинка будет предоставляться в режиме реального времени.

реклама





Тот самый мяч "Любовь к футболу". Источник фото: rg.ru





Как только игровое правонарушение будет зафиксировано цифровыми датчиками устройства, передатчик отправит в судейскую комнату информацию, отображающую в какую часть тела угодил игровой снаряд нарушившего правила игрока. Помимо этого внедренная инновация позволит обнаруживать офсайды куда более точно, чем это делается сейчас.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Внутриевропейский розыгрыш состоится с 14 июня по 14 июля в ФРГ. Официальным мячом будет Fussballliebe, который показали 15 ноября на одном из мероприятий, приуроченных к самому главному событию будущего лета.