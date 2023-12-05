А ведь мы ещё толком и не начинали

Обновление ЗРПК «Панцирь-С» позволило продукции «Высокоточные комплексы» увеличить качество боевой работы по части перехвата снарядов, ракет и малоразмерных и обычных дронов. О новом прогрессе в линейке отечественных систем ПВО\ЗРК рассказали в головном офисе компании.

Теперь новые образцы «Панцирей» благодаря улучшенному алгоритму ещё лучше и надёжней стали добиваться уничтожения воздушных целей западного вооружения, таких как беспилотные воздушные аппараты и ракеты с трудно прогнозируемой траекторией полёта и управляемые снаряды, способные активно маневрировать при полёте. Причём усовершенствованные алгоритмы перехвата были внедрены за очень короткие сроки и показали тот самый коэффициент полезности, на который и рассчитывали проектирующие систему перехвата конструкторы. Помимо этого летом поступала информация и о новом антиракетном вооружении, где мобильные снаряды из-за своих размеров позволили в 2 раза увеличить боекомплект пусковой установки.

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Источник фото: Rg.ru





Кроме того топ-менеджмент оборонного предприятия заявил о высоком темпе производства, когда все заказы на этот год выполнены и сейчас производство ЗРПК идёт сверх графика.

Основным назначением "Панциря-С" является прикрытие на малой дистанции объектов военного и гражданского назначения от целого вороха воздушных угроз: дронов, ракет, снарядов и иных поражающих средств.

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А тем временем в Индии из-за слабой кадровой работы редакции популярного издания российский танк перепутали с американским ОБТ Abrams и отправили номер с недостоверной информацией в публичное пространство, здорово смутив своих читателей.