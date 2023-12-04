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В это трудно проверить, но выпускающие редакторы индийского издания News Nine не смогли отличить российский ОБТ Т-72 от американского тяжелого танка Abrams M1 и в статье, посвященной американской бронемашине, а точнее «выгодной сделке», предложенной украинскому правительству Ллойдом Остином. Так американский министр обороны предложил официальному Киеву обменять 1 американский танк на 4 немецких Leopard, если последний согласится вернуть продукцию General Dynamics Land System обратно Пентагону. И в новостной статье, посвященной этому поводу, работники издания вместо американской бронемашины разместили фотографию советского, а теперь и российского образца бронетехники. Как можно спутать небольшой и маневренный Т-72 в сравнении с куда большим и тяжелым ОБТ Абрамсом, даже сложно вообразить. Что удивительно, для иллюстрации новости была использована фотография охранявшего въезды в ростовский цирк танка ЧВК «Вагнер».





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Источник фото: wall.alphacoders.com





Но словно таких «унижений» оказалось недостаточно, танк с фото вместо классического названия Abrams, нарекли странным Abraham, видимо вспомнив как звали 16-го президента США Авраама Линкольна, чьё имя на английском как раз и читается, как Abraham Lincoln.

Вместе с тем российский и американский танки кардинально отличаются как по внешнему виду, так и по задумке: российский образец чрезвычайно маневренный и тяговитый с массой до 41 тонны, предназначен для быстрых охватывающих действий, а «американец» больше приспособлен для борьбы со слабо вооружённым противником, не имеющих современных образцов противотанкового вооружения. Да и предельный вес заокеанского коллеги впечатляет: в самых поздних модификациях он может весить больше чем Т-72 на целую 1\3 от своего веса, когда масса достигает 64 тонн.





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Та самая публикация. Источник фото: ro.today

