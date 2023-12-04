Старая техника не выдерживает накал современных боёв

Современный конфликт высокой интенсивности – это далеко не то место, где должна находиться устаревшая бронетехника. Ведь даже актуальные образцы основных боевых танков живут на поле боя относительно короткое время, в чём могли неприятно убедиться западные конструкторы, с пристрастием рассматривая кадры горы уничтоженных немецких Leopard в летней битве за Работино, когда группы германской бронетехники были поражаемы различными типами тяжелых вооружений, начиная от ПТРК «Корнет» и барражирующих боеприпасов «Ланцет», до тяжелых противотанковых ракет «Вихрь», запускаемых с ударных вертолётов Ка-52 «Аллигатор». Что уж тогда говорить про такой устаревший образец американской лёгкой бронетехники, как БТР М113, устаревший как морально, так и чисто физически, но из-за своей дешевизны и массовости, безбоязненно передаваемый просто в огромных количествах украинской армии щедрым руководством Пентагона. Потому что даже более редкая, но не ставшая от этого более современной БМП Bradley, считалась «тузом в рукаве» и всячески оберегалась от «угона» российскими войсками.





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Источник фото: 1zoom.me







Так, гусеничный БТР во время боёв за село Ивановка на Харьковском направлении значительно пострадал от атаки неизвестного характера, когда чуть ли не буквально от уничтоженной бронетехники остались «рожки да ножки». В мировой Сети появились кадры, где М113 буквально разорвало на рваные окалины, где чётко видны выведенные из строя силовая установка, катки и корпус.

Повреждения настолько массивны, что остаётся только гадать, что стало той самой роковой силой, вызвавшей столь заметные глазу разрушения. Но предположить наверняка можно, что после попадания чего-то «существенного» произошла внутренняя детонация.





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