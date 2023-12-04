Как говорил Путин, мы - один народ

Песня из российского сериала про молодёжные группировки Казани, где на эпохе излёта Советского Союза правили бал юные да удалые жители жилых кварталов, встав на путь массовых драк, грабежей и якобы воровской романтики (которая практически всегда заканчивалась в местах не столь отдалённых или того похуже), ворвалась на олимп украинского музыкального олимпа, возглавив чарт самых популярных песен на Украине от Apple Music. И это на волне неиллюзорной борьбы официального Киева со всем не то что бы российским, но и даже русским, тщательно вымарывая любые исторические параллели и знаковые события из жизни между двумя народами. Правда как видим такая политика, как и 30 лет её претворения в жизнь рождает подобные удивительные выкрутасы и не способна вычеркнуть из жизни фразу Владимир Путина, что «Мы — один народ».





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Источник фото: championat.com







Так песня «Пыяла», российской электронной группы АИГЕЛ, возглавила не только украинский чарт самых прослушиваемых треков, но и взобралась на общемировой пьедестал того же Apple Music. В другом популярном онлайн-сервисе Spotify, песня на татарском языке в модном транс-звучании занимает так же лидирующие позиции, как и в рейтинге Shazam, Яндекс-музыки, где она аналогично первая.





Украинский чарт Apple. Источник фото: Тг-канал "МиГ"







Ошеломительный успех «Стекла», именно так переводится с татарского на русский язык название, о таких простых понятиях, как ушедшая любовь героини к своему возлюбленному, тема разрыва связи с которым и пропитаны все слова песни.





Общемировой чарт Apple. Источник фото: iphones.ru





К слову, «Пыяла», была написана для другого известного российского телевизионного проекта, но продюсеры «Топей» решили иначе, исключив ставшую всемирно известной музыкальную композицию из сериального саундтрека. О чём наверняка сейчас сильно сожалеют.













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