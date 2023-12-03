Так и до того Скайнета недалеко, способного развязать ту самую Третью мировую

Израиль, ставший первопроходцем в использовании искусственного интеллекта в качестве аналитической службы поддержки боевых действий, должен принять в свои ряды США. Так, Пентагон со своими двумя ближайшими союзниками решили вознамериться проверить свой военный ИИ на подводном флоте Китая. Высокотехнологичное изобретение призвано находить с ранее невиданной скоростью китайские подлодки на глубоководных просторах Тихого океана, где подводные силы Пекина так страшат своих потенциальных противников в лице Вашингтона, Лондона и Сиднея.

Помочь в этом в качестве «железной поддержки» должны ударные и разведывательные воздушные аппараты американской армии, которые считаются «лучшими» в мире. Для ускорения сканирования толщ воды оборудование будет скооперировано с нейросетями военных.

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Источник фото: sarbaz.kz







Полученные в ходе воздушных рейдов терабайты гидролокационных данных будут проходить через обработку алгоритмов ИИ. По итогу проверки прообраз «Скайнета» должен дать быстрый ответ командирам США, Австралии и туманного Альбиона, где в данный момент находятся подводные крейсеры китайцев.

Альтернатива классическим решениям по поводу металлических подводных объектов призвана увеличить оборонный потенциал морских держав против модернизации флота КНР с невероятным напором на глобальном уровне.

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Правда, ряд учёных и политиков подняли серьёзную дискуссию по этому поводу, можно ли довериться решениям на основе ИИ и не несёт ли это ту самую угрозу миру, после использования которой он может так и не оправиться.