Библейские мотивы на службе армии

Во время противостояния с ХАМАС и атаке на объекты участников сопротивления, израильская армия по полной использует возможности военного искусственного интеллекта. Речь идёт о секретном проекте «Евангелие», название которого навеяно библейскими мотивами. Высокотехнологичный продукт призван сделать правильный выбор целей для атаки на территории мятежного анклава. О службе ИИ в израильской армии решила написать британская пресса в лице The Guardian.

По мнению журналистов, непревзойдённый военный анализ и высочайшая скорость извлечения разведданных с фотографий и блоков видео, измеряющихся в терабайтах информации, позволило ИИ в кратчайшие сроки наводить высокоточное вооружение израильской армии на те дома, откуда исходит опасность. Именно в этих помещениях делают свои дела бойцы ХАМАС. Причём все рекомендации «Евангелия» чрезвычайно точны и значительно помогают в продвижении и достижении целей сухопутной операции.

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Источник фото: рбк.ру







Прямо сейчас сказать достаточно сложно, что конкретно анализирует «Евангелие». Работает ли она только с видео и фото, или «читает» доклады военных или донесения палестинских соглядатаев и разведчиков. Но её рекомендации позволили установить связи как минимум 40 тыс. палестинцев с движением ХАМАС и оказывающих ему поддержку.

Но привлеченные обозревателями Гуардиан эксперты считают, что ИИ на службе ЦАХАЛ пока что не так хороша. Единственное, что она делает, так это позволяет с долей вероятности просто указать на потенциальные объекты, когда нет никакой речи о качестве ударов, а упор делается лишь на количество.

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Так же раздаются голоса, что слепое следование воли ИИ превращает людей в разучившихся самостоятельно думать «низких» механизмов куда более умного компьютерного алгоритма.