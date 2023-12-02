Самый крупный карьерный самосвал в мире производите тоже в Белоруссии

На территорию России в режиме повышенной информационной секретности был доставлен карьерный самосвал нового поколения от одного из флагманов мирового производства большегрузов – белорусского предприятия БЕЛАЗ. Сейчас многотонный грузовик БЕЛАЗ-75184 находится на одном из промышленных полигонов, где и проходит испытания на одной из добывающих полезные ископаемые фабрик.

Новая модель является улучшенной копией предшествующего поколения, где инженеры-конструкторы осовременили новинку, добавив улучшения проведя опросы конечных пользователей и применяя некоторые самостоятельные изыскания.

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Источник фото: rg.ru





Так для уменьшения внутренней нагрузки и повышения прочностных характеристик методом компьютерного моделирования были вычислены зоны риска, получившие в качестве апгрейда новые детали из лёгких сплавов, но получивших куда большую прочность благодаря применению более совершенных материалов. В зоне максимально сильной нагрузки дополнительно критически важные балки и распорки получили расширенное укрупление, позволившее получить некоторый запас прочности при сравнении с текущей моделью карьерника.

Изменения коснулись и установки, актуальной текущему времени электротрансмиссии и повышенной вместимости топливного бака. Нашлось место в передовой версии и информационным технологиям, когда система модернизировалась до технологии IMS. Теперь самосвал быстрей разгружается и загружается.

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На текущий момент белорусское предприятие даже в условиях сильнейшей конкуренции стабильно удерживает 1\3 всего мирового рыка карьерных самосвалов и экстремальных большегрузов.