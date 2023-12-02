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Madarator
Российский FPV-дрон ВТ-40 поразил редкую украинскую БМП-1 с модулем "Копьё"
Теперь даже в музей такой экземпляр не примут

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   Украинская армия лишилась редкой версии БМП-1, атакованной дешёвым, но не менее эффективным от этого дроном-камикадзе «Владлен Татарский». ВСУ во время этого удара потеряли версию советской боевой машины в современной версии 2021 года, ставшей от этого уникальной в плане крайне ограниченного количества таких образцов в действующей украинской армии. Кроме того такой «эксклюзив» является «эндемичным» из-за интегрированного боевого модуля «Копьё», вобравшего в себя целых четыре различных типа вооружений.


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Источник фото: google.com


   Примером чего может быть основное боевое орудие в виде автоматической 30-мм пушки, тяжелых ракет с лазерным наведением, способных поразить любой тип танка, автоматического гранатомёта и классического КПВТ с лёгким пехотным калибром 7,62-мм.

   Правда вооружив советскую классику «на все деньги», украинские инженеры-конструкторы отчего-то «забыли» уделить должное внимание бронезащите, оставив гусеничное шасси даже без противокумулятивных решеток кустарного образца, из-за чего российская «злая птица» ВТ-40 обошлась одним ударом и полностью вывела бронетехнику из строя. 


На полях СВО. Источник фото: Google.com


   Широкой публике БМП-1ТС был представлен на военном параде в украинской столице в 2021 году поступив в одну из элитных бригад. Предполагалось, что бронеединица должна оказать достойное сопротивление при встрече с российскими ОБТ и продержаться до подхода подкрепления, держа ВС РФ на почтительном расстоянии своими ракетами Р-2. Но в то время не учитывали широчайшую насыщенность российской армии ударными дронами и барражирующими боеприпасами, мигом поменявшими привычную картину боевых действий.



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#бмп-1 #вт-40 #бмп-1тс #бмп-1 с боевым модулем &quot;копьё&quot;
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