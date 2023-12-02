Наушники были представлены в рамках рекламы нового телефона компании

Продукция китайских мобильных брендов не перестаёт удивлять высокими потребительскими свойствами и необычным виденьем дизайна своих высокотехнологичных гаджетов. Так, во время презентации мобильного телефона Meizu 21, нового флагмана фирмы, были продемонстрированы и наушники-затычки Pandaer 1s.

Головные микрофоны удивили зарядным кейсом-площадкой, выполненным в форме приплюснутой «головки болта». На выбор предоставляются светло-серый и золотистые оттенки, пишет специализированное издание ITHome.

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Беспроводные наушники Meizu PANDAER PASA. Источник фото: ozon.ru



В качестве эргономичного решения те же инженеры решили обратиться к дуговой конструкции, позволяющей получить тот самый комфорт при носке.

Разумеется, желание купить гаджет прежде всего возникает из-за его технических характеристик, а не визуального вкуса дизайнеров. И как кажется, эта сторона Pandaer сильнее: наушники поддерживают Hi-Fi звучание. Не обошлось и без востребованной технологии шумоподавления, способной выдать 38 дБ. И даже функция «улучшайзинга» звука есть в виде предустановок EQ. Должно порадовать и время автономной работы в 30 часов (но тут всё зависит от режимов работы).

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Продажи начинаются в КНР с 5 декабря. Цена новинки пока неизвестна.