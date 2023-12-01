А ведь БМП-1 в отличие от американского Bradley, умеет плавать

Низкий уровень подготовки украинских танкистов не позволил экипажу БМП-1 показать высокие результаты в учебном тренинге по преодолению водных преград на одном из тыловых полигонов. Из-за ошибки в учёбе, то ли из-за ненадлежащего технического состояния лёгкой бронетехники, участвовавшей в маневрах, импровизированное плавсредство, взяв передней частью корпуса речной воды, стремительно ушло на дно непокорного водоёма.

На Украине решили отработать групповое форсирование реки на бронированной технике. Во избежание потенциальных жертв, члены экипажей приняли решение находиться поверх брони. И как показали дальнейшие события, сделано это было совершенно не зря. В момент приближения противоположной кромки берега, одна из БМП к своему несчастью стала резко крениться к носовой части и так же стремглав затонула. Члены импровизированного судна лишь отделались лёгким испугом, вплавь добравшись до техники, которая не стала следовать злополучному примеру и осталась на плаву.

реклама





Источник фото: oruzhie.info







Что интересно, зачем в ВСУ отрабатывают преодоление водных преград, если именно 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о начале строительства серии фортификационных инженерных укреплений во всей линии украино-российского фронта во избежание молниеносного прорыва российской армии, где уже в издании Times резонно заметили, что в случае гипотетического конфликта стран ЕС с сегодняшней армией России, то у европейских стран нет ни единого шанса выстоять, а самая боеготовая страна Европы Германия, лишь только спустя 15 лет будет способна сопротивляться натиску РФ.





рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



