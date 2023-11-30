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Madarator
Российский таможенник отказался от рекордной взятки в 190 млн рублей и сдал преступников ФСБ
Теперь группе "предприимчивых лиц" грозит до 15 лет заключения и штраф в 70-кратном размере от взятки

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  Саратовский сотрудник таможни решил не брать взятку в 190 миллионов рублей. О чрезвычайно честном работнике рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы сегодня. Известно, что сотрудник одного из силовых органов работает в отделе по противодействию коррупции при местном отделении таможни Саратовской области.

   Финансовое вознаграждение было обещано за непрепятствование перемещения нелегальных поставок через границу. Местом незаконного прорыва должен был стать пункт пропуска в Озинках. Сам груз был размещён в нескольких грузовиках без долженствующей в подобных обстоятельствах маркировки на товарах.

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Источник фото: riabir.ru


   В момент передачи первой части взятки в 1 800 долларов группа захвата, состоящая из оперативников ФСБ и Саратовской таможни, и задержали правонарушителей. В финале операции «закрывший глаза» на преступление, работник должен был получить те самые 190 млн. Рублей.

   Теперь группа граждан, решивших коррумпировать кристальной честности офицера таможенной службы, получила вместо баснословной выручки уголовное дело по статье 291-й и пятой её части УК РФ, где подвергаются преследованию группа лиц, имеющая заранее определенный умысел и виде предложения взятки в особо крупном размере должностному лицу. За такое противоправное деяние может грозить до 15 лет штрафа и денежное наказание в виде семидесятикратной суммы взятки. Что уже потрясает воображение. 

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   И ещё интересно, что же там такого интересного везли в Россию, чего у нас нет?

#взятки #рекордная взятка в рф #таможня рф
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