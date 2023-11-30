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Madarator
Из-за недофинансирования ВМС Канады в территориальные воды могут проникнуть АПЛ с "Цирконами"
А там и до американского побережья ракетой-рукой подать

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   Командующий канадским флотом вице-адмирал Ангус Топши записал публичное обращение, где попросил долгожданного увеличения финансирования для своего ведомства. Высшего морского офицера не устраивают текущие уровни закупок и дотаций на нужды канадского военно-морского хозяйства, получающего правительственную финансовую подпитку «по остаточному принципу». Со слов двухзвёздного морского генерала, ВМС Канады «на грани» и сейчас находится в перманентном критическом состоянии. 


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   Для максимального эффекта и убедительности офицер, находящийся с 2022 года под санкциями России, привел такие сведения: канадское государство «известно» своими самыми низкими военными расходами среди всех стран-членов НАТО. Причем угрожающая тенденция не стоит на ровном месте, а продолжает развиваться в негативном ключе, так как действующий премьер-министр Джастин Трюдо уменьшил финансирование ещё на 700 млн. евро. 


Пуск "Циркона" с АПЛ. Источник фото: ria.ru


   По его словам это не просто «сухие цифры», а вящее уменьшение обороноспособности, когда вызовы нового времени останутся практически на 100% без ответа. Из канадского флота продолжается отток кадров, когда дефицит грамотных флотских специалистов составил 20%. Ситуация парадоксальная — есть корабли, на которых надо служить, но нет людей, поэтому используются не предназначенные для несения береговой охраны боевые судна. Что позволяет новому подводному российскому флоту проникать незамеченным в территориальные канадские воды. А там где российский подводный флот, там и те самые гиперзвуковые «Цирконы», способные отправить на дно Атлантики любой из американских авианосцев с одного точного попадания.


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#ангус топши #вмс канады
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Из-за недофинансирования ВМС Канады в территориальные воды могут проникнуть АПЛ с "Цирконами"
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