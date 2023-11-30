Наши руки не для скуки сказал себе энтузиаст

Пока большие боссы ожесточенно спорят, чем является биткоин, глобальным даром для мира, или проклятием за грехи, посланным человечеству в наказание, благодаря которому люди теряют свои деньги, плохо разбираясь в самом понятии высокорисковых инвестиций, как это сделал, на минуточку, сын председательницы Европейского центрального банка Кристин Лагард, потеряв больше половины вложенных в криптовалюту средств, блогер из США просто взял и придумал свою версию PlayStation 5, отличающуюся от оригинала прежде всего своими уменьшенными размерами и некоторыми дополнительными возможностями. И да, энтузиаст сделал это в воистину хардкорном стиле, доказав, что «безболезненно» можно миниатюризировать классическую PS5 на 60%.





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Источник фото: 3dnews.ru





Так на свет продвинутой общественности во время эфира на ютьюб-канале Not From Concentrate была представлена консоль с названием Tiny PlayStation 5, не лишённым глубоко смысла.

Аппаратно-программный продукт был создан на основе консольной приставки версии CFI 1200 и придуман не для простых «показов» и демонстрации в стиле «А вам слабо?», а сугубо для утилитарной цели: стать более удобной версией для переноски.

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При создании своего инженерного шедевра конструктор для охлаждения мобильного девайса использовал кулер класса Hi-End австрийской фирмы Noctua, интегрированный с кастомной системой охлаждения Blackridge и блоком питания на 250 Вт. Как дополнительная функция, на собранном устройстве присутствует подставка для зарядки джойстиков.