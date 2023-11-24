Природа на детях отдыхает — спросите Кристин Лагард

Руководительница Европейского центробанка рассказала, что её сын лишился более половины своего инвестиционного портфеля, вложенного в криптовалюту. О довольно тернистом пути родственника главного экономиста Европы решили написать в Reuters.

Между тем заботливая мать до момента потери экономических сбережений сына, решившего вместо классического сберегательного счёта в крупный известный банк совершить высокорисковые инвестиционные операции, предупреждала своего отпрыска. Об этом Кристин Лагард рассказала в своей беседе журналисту-расследователю.

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Лагард является активным противником криптовалют, относя этот сегмент инвестиционной деятельности к крайне спекулятивным инструментам, в большинстве своем бесполезным. Помимо такой нелицеприятной экономической оценки, высокопоставленный банковский функционер считает, что "крипта" есть не что иное, как идеальное изобретение для легализации незаконного вида деятельности.





Источник фото: vedomosti.ru







Так же Лагард рассказала, какого именно количества лишился её сын, решивший не следовать советам матери — из-за слишком самоуверенного решения довериться цифровой валюте, он лишился как минимум 60% таких инвестиций.

Между тем возглавляемый Лагард всеевропейский регулирующий орган, предложил уделять куда более пристальное внимание криптоактивам, якобы для охраны законопослушных потребителей от высокорисковых операций, не знающих о подводных камнях такого рода вложений. Вторым качеством, который очень не нравится главе ЕЦБ, это используя различные лазейки, с помощью криптовалют найти пути финансирования терроризма или попросту отмывать деньги.

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Между тем несмотря на всё негативное отношение действующей руководительницы к криптовалютам и их производным, сам ЕЦБ вынашивает планы по созданию своей собственной цифровой валюты.