Как говорится, зачем вам такая сложная машина? А вертайте всё "взад"

По информации военного эксперта Якова Кедми, озвученной в собственном ТГ-канале, американский министр обороны Ллойд Остин приезжал в Киев предложить украинскому военному командованию обменять переданные ранее Пентагоном танки Abrams M1A1 SEP с устаревшей конфигурацией на немецкие Leopard, с соотношением 1 к 4. Как одной из причин сделать это, указывались высокие репутационные издержки, в случае если российские силы начнут уничтожать «пачками» продукцию General Dynamics Land System. К тому же тяжелый танк американской армии не приспособлен к боям с такой зимой, как на Украине, где очень долго сохраняется фактор местной вязкой почвы, в которой могут застрять такие ОБТ. И словно в подтверждение такой теории, в известном журнале Forbes вышла свежая публикация, где у американской бронемашины нашли новую «напасть»: необходимость регулярной очистки нежных двигательных фильтров.





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Источник фото: bmpd.livejournal.com







Как оказалось, если пренебречь этой строгой рекомендацией, то «американец» перестанет работать. Для профилактики серьёзной поломки необходимо соблюдать процедуры продувки патрубков и соединений каждые 12 часов. По признанию военного эксперта, именно фильтры – то самое «сердце дракона», наиболее уязвимое в Абрамсе.





Источник фото: is2006.livejournal.com







Детальные комментарии рекомендуют, 2 раза в 24 часа увеличивать обороты силовой установки для старта импульсно-струйной системы очистки, когда под высоким давлением воздушных масс выдувается мусор из заднего решетчатого экрана. Если так не делать, то двигатель поломается, а починить потом в простых условиях полевых работ не получится. Единственное место, где получится исправить серьёзную неисправность – это специализированные ремонтные цеха в польской республике.

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Кроме того, танки Abrams не просто любят бензин, а «обожают» его, потребляя в непомерных объёмах. В подтверждение таких эпитетов, зампомощника Ллойда Остина Лора Купер прямо называет Абрамсы «пожирателями бензина».