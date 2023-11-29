Как дали, так взяли, нужно ли после этого сильно удивляться?

Пока западные аналитические центры вкупе с военными экспертами думают, почему массив относительно современной западной бронетехники так и не стал той самой «палочкой-выручалочкой», по мановению которой украинское контрнаступление должно было стать удачным и успешным, но таковым не стало, принеся Киеву только потерю лучших ударных бригад со всей бронетехникой и живой силой, состоящей из умелых ветеранов прошлых боёв, в американском Пентагоне оказались как всегда на шаг впереди и всё правильно поняли. Как оказалось, в ходе совсем свежего визита министра обороны США Ллойда Остина в стольный Киев, высокопоставленный четырёхзвёздный генерал сделал весьма заманчивое предложение: обменять переданный 31 танк устаревшей версии Abrams M1A1 SEP без секретного оборудования и композитной урановой брони обратно в американскую армию. А вот вместо этого ОБТ отправить на Украину уже немецких Леопардов. А вот что бы обмен украинскому Генштабу показался «вкусным» и приятным, обмен предлагается совершить в пропорции 1 к 4. Где за один продукт General Dynamics Land System, Пентагон отдаст четыре Leopard.





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Источник фото: ru.3dexport.com







И по мнению военного эксперта Якова Кедми, изложенного им в личном ТГ-канале, армейское руководство США не хочет получить репутационные потери: горящие с тяжелым чёрным дымом образцы американского ОПК, не лучший вариант рекламы.

Так же тяжелая западная машина может просто не перенести даже относительно мягкую украинскую зиму и её вязкий чернозём, будучи спроектированной совершенно для других погодных условий и более твёрдой почвы.

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При этом по словам Кедми, попытки перебросить на передовую нескольких Abrams закончились неудачей – русские не пожалели своих дорогостоящих высокоточных ракет и спалили замаскированные трейлеры вместе с 4-мя танками. Ещё три образца поломались во время нарушений при транспортировочных работах рядом с Николаевом.