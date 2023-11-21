Ни тебе терминаторов, ни тебе звёздных разрушителей Ллойд Остин в Киев не привез

Во время экстренного и необъявленного визита в столичный Киев руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Вашингтона, как и у возглавляемого им оборонного ведомства, не хранится та самая "волшебная палочка", способная по мановению рук волшебника подарить Украине победу над Россией. С такими неприятными, но правдивыми известиями генерал выступил 20 октября на пресс-конференции, преддверием которой была личная встреча с украинским президентом.

Причем то, что может быть золотой палочкой в таком конфликте, то есть вундерваффе, армейский функционер затруднился ответить.

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Источник фото: РИА Новости





Единственное чем смог помочь американский визитер, так это советами для украинских военных, где последним дал рекомендации научиться использовать своевременно в совместной манере весь ассортимент западных вооружений, бережно аккумулируемых и передаваемых впоследствии иностранными союзниками восточноевропейской республике.

Как объяснил Ллойд, борьба с Россией, это не прогулка выходного дня по Днепру в погожий летний денёк, а "жесткая, изматывающая борьба", причем растянутая на длительный срок. Очевидно намекая на "2-3 недели", когда в Киеве в начале СВО в своих публичных планах обещали разгромить российскую армию.

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По мнению ряда российских экспертов, внезапный приезд столь высокопоставленного зарубежного гостя был не чем иным, а неким прямым намеком не играть в свои игры, с попытками дестабилизировать военное управление и убрать главкома ВСУ Залужного, в потенциале своем способного стать прекрасным конкурентом за президентское кресло.