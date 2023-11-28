Против выстрелов дуплексом "Корнетов" ещё не один Леопард не выстоял

С учётом новых реалий на поле боя и для усиления силового проецирования на потенциального противника, комплексы ПТУР, помимо установки на БМП и БМД, будут интегрированы в большинство бронетранспортёров. Управляемое ракетное вооружение новым БТР точно не помешает. Одним из таких стал передовой БТ-3Ф с установленным комплексом «Корнетов». Такое дооборудование позволит встретить достойно в сражении какого-нибудь тяжелобронированного западного оппонента из стана ОБТ: выстрелы «Корнетов» смогут пробить практически любую шкуру зарубежного образца танкостроения. В том числе немецкого Leopard, американского Abrams и британского Challenger с его композитной многослойной бронёй.





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Без модуля ПТРК. Источник фото: rg.ru







Если такой цели на горизонте не предвидится, по силам «Корнету» разобрать очередной блиндаж или пулемётное гнездо, так как на выбор у стрелка-гранатомётчика есть как классические тандемные боеголовки с двумя снарядами, так и с фугасной и термобарической начинками.





С модулем "Корнетов". Источник фото: rg.ru







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Между тем неспроста на боевую машину установлена версия ПТРК с двумя пусковыми установками. Общая концепция заключается в том, что запускаемые одновременно с небольшой задержкой между выстрелами, снаряды позволяют обмануть динамическую защиту атакуемого объекта, если таковая предусмотрена. Пока первый блок взрывается, пытаясь отразить осколками первый выстрел, второй, минуя полсекундную паузу, поражает в "окно возможностей", пока следующий блок не успевает активироваться. Но для большинства из имеющихся на вооружении украинских танковых бригад, такая мощь, эффективность даже избыточны.