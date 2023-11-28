Воинская смекалка превыше всего

Российская армия внесла новый тактический прием, позволивший ей с ещё большей эффективностью бороться против и без того скудного запаса украинских сил ПВО. По информации издания The National Interest, ВКС РФ в качестве приманки для отвлекающих действий используют воздушные машины Су-30СМ, имитирующие разнообразные атаки.

По словам военного журналиста издания Майи Карлин, скоростная машина русских заставляет проявлять себя и «включаться» антенны-сканеры украинских сил ПВО, выключающих в моменты спокойствия свои обнаруживающие воздушную угрозу станции. Делается это для радиоэлектронной маскировки от россиян, так как у последних в избытке специальные радиолокационные ракеты, летящие словно пчёлы на луговой нектар, как только излучающий радар включился и посылает в пространство свои заметные радиоволны, тем самым обнаруживая себя на многие сотни миль и заставляя светиться российские "антирадары" русских.

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Источник фото: topcor.ru







И именно такого эффекта добиваются ВКС РФ, отправляя на задания Су-30СМ.

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В момент появления в воздухе русских «Сушек», станции контроля неба активируются, тем самым выдавая свое местоположение, и тут же в дело включаются тяжелые фронтовые бомбардировщики ВКС РФ, атакуя планирующими бомбами и иными боеприпасами, включая ракеты. Часто для большей эффективности, к Су-30СМ для симуляционных атак выделяются и Су-35, если украинское командование решит поднять для перехвата свои воздушные силы. Правда последняя опция в ныне крайне тяжелое время для украинской авиации практически не задействуется.