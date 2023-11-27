Кто к нам с морским дроном придёт, тот его назад в усиленной версии и получит

Первые российские дроны водяного типа, предназначенные для морских операций, скоро появятся у российской армии. По словам руководителя холдинга KMZ, уже самым активным образом цеха заводов запустили производство отечественных образцов морского оружия и уже есть первые результаты. К таким достижениям Михаил Даниленко отнес изготовление водометной силовой установки, как раз и предназначенной для интеграции в корпуса будущих автономных плавсредств. О новаторском изобретении написали в РИА Новости.





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Источник фото: kmz1.ru





Известно, что в действующие войска Кингисеппский машиностроительный завод отгрузит первую партию, состоящую из десяти беспилотных аппаратов до конца ещё этого календарного года. И как только флот получит надводные безэкипажные катера полупогружного типа, они сразу будут пущены в дело посредством боевых испытаний. Если показанные результаты понравятся военному командованию, то весь будущий 2024 год будет посвящен серийному выпуску передовых образцов.

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Российские варианты морских беспилотных дронов способны двигаться с максимальной скоростью в 80 км/ч. А в качестве ударной силы нести взрывное устройство массой до 600 килограмм на расстояние до 200 километров от места запуска. Кроме того катер может выступать в роли носителя другого беспилотника воздушного типа или как самостоятельной антидронной единицы, перехватывая запущенные противником такие же безэкипажные судна и уничтожая их. Интересно, такого ли результата хотели добиться британские и немецкие инженеры, передавшие свои перспективные образцы украинской армии?