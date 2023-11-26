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Американские танки Abrams появились под Купянском без блоков динамической защиты и решеток
ОБТ "made in USA" успели как раз к разгрому Леопардов и Челленджеров

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   Украинская армия решила спустя время всё-таки показать американскую бронетехнику, и в Сети всплыли кадры с тяжелыми ОБТ Abrams под Купянском. Две фотографии, на которых четко угадываются силуэты бронемашины, переданной Пентагоном, уже доступны для просмотра широкой публике. Так Абрамс в версии M1A1 FEP с украинским экипажем обнаружен в районе Купянска.


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Источник фото: РИА Новости


   Что интересно, то ли из-за большой спешки, то ли из-за отсутствия рукастых инженеров среди действующих украинских военных, но показанные танки оказались без блоков динамической защиты, а также без противокумулятивных решеток и без защиты верхней полусферы башни от так называемых сбросов и FPV-дронов вкупе с барражирующими боеприпасами. Хотя те же Leopard, имеющие более лучшее бронирование, решили дооснастить дополнительной защитой, но всё равно "немцы" не стали тем самым вундерваффе, способным прорвать плотную российскую оборону в запорожской степи.


Источник фото: ТГ-канал "Военный обозреватель"


    Всего Белый дом, а следом и Пентагон, решили ограничиться передачей украинской армии лишь порядка 30 машин, что соответствует в рамках американской военной доктрины батальонному уровню. Кроме того, в руководстве американской армии резонно решили, что ВСУ достаточно и устаревших моделей, прошедших капитальный ремонт (оставшихся без секретной урановой брони и важного передового оборудования).

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Несмотря на то, что Вашингтон в своей армии имеет куда больше этих бронемашин, где только рабочих образцов не менее 1000 единиц, он не торопится передать сложную в обслуживании бронетехнику украинской армии.

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