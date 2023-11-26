После такой строки в редакцию позвонили из ОП Зеленского и попросили исправить "ошибку"

Во время так называемого "моноэфира", как называют единые новости на Украине, местный телеканал показал данные о не менее 1,1 миллиона погибших и пропавших без вести бойцов украинской армии на передовой во время противостояния с Россией. Эта информация была пущена бегущей строкой во время одной из телевизионных передач. После чего на цифры, которые по закону Украины являются секретными, обратили внимание российские ТГ-каналы.

Согласно уточнённым цифрам, ВСУ лишились 1 126 652 военнослужащих — в качестве погибших и пропавших без вести на фронте. Такая информация как раз была показана во время телемарафона на украинском канале "1+1".

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Источник фото: google.com





Как только про неприятные цифры узнали в офисе президента Украины, сразу же в редакцию ТВ позвонили оттуда же. По словам ТГ-канала "Военный обозреватель", семизначное число было названо ошибочным и требующим серьёзной корректировки в сторону уменьшения.

В российском оборонном ведомстве озвучили потери ВСУ с июня по ноябрь 2023 года, когда длилось широко анонсированное на Западе украинское контрнаступление на юге Запорожской области, в 90 тыс. военнослужащих – погибших и раненых.

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Между тем в Германии на фоне низкой обороноспособности Бундесвера и якобы его возможности продержаться на поле боя лишь 48 часов, упрекнули местные власти в излишних "стараниях" в военной помощи для Киева, когда собственные войска страдают от необходимого количества танков, тяжелой артиллерии и многого другого.