Вот тебе и "прусский Генеральный штаб"

Немецкий специалист Йохан Вадефуль, занимающий должность зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС в германском парламенте, уверен, что армейские силы ФРГ в боях с противником смогут выдержать только 48 часов активных боевых действий. О непривычно низкой обороноспособности Бундесвера решило написать издание Rheinische Post.

По словам политика, неконтролируемые поставки украинской армии подточили на уровне грандиозности военные запасы самой Германии. С таким дефицитом и слабым уровнем подготовки немецкие вооруженные силы максимум, что могут показать на сегодня, так это держать оборону в течение двух суток. И это максимум. Такое состояние дел есть не что иное, как критическое положение, когда терять практически уже нечего. Правда, само собой напрашивающееся решение прекратить действующее снабжение ВСУ политик озвучивать не стал.

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Источник фото: рбк.ру







Между тем виновным в срыве подготовки и военной готовности встретить в лице вероятного противника Вадефуль назвал действующего министра обороны немецкого государства Бориса Писториуса. По его словам, высокопоставленный функционер только делает вид, что громко разговаривает, но реальных шагов по укреплению обороноспособности не показывает.

Вместе с тем, то что есть сейчас у Бундесвера, и то что было до начала СВО, этого слишком мало и требуется увеличить количество вооружений во много раз. Помимо этого, ФРГ нуждается в введении воинской повинности. Такие предложения озвучил член Бунденстага.

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Между тем правительство Берлина занимает второе место в мире по уровню помощи Киеву сразу после США — Германия выделила около 25 млрд. долларов на разнообразные нужды украинского государства.