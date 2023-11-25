Самые умные уже успели убежать из Украины

Украинские военкоматы стоят пустыми из-за отсутствия добровольцев, а низкий боевой дух не позволяет потенциальным контрактникам стремиться вступить в ВСУ. В добавок неясные перспективы со скудным снабжением заставляют "трижды" подумать, чем вступать в армию на пороге непредсказуемой холодной и мрачной зимы. Но и это ещё не всё: действующие украинские военнослужащие стали настоящим дефицитом из-за неудачного контрнаступления. О негативных тенденциях для украинского Генштаба пишет известное Financial Times.

Обозреватель издания Крис Миллер сообщает, что на Украине наблюдается кризис с военными, как живой силой. А диван в пока ещё теплом жилище становится настоящей точкой притяжения для потенциальных рекрутов. Никто не намерен отправиться вприпрыжку в ТЦК (военкомат), чтобы мерзнуть под бесконечными обстрелами российской артиллерии и налётов дронов на украинские позиции.

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Источник фото: iz.ru





И словно всех этих проблем мало, в довесок, к власти в Белом доме может вернуться тот самый Дональд Трамп, который пообещал сразу по приходу к креслу главы Овального кабинета сделать так, чтобы военная помощь для официального Киева пусть не закончилась, а превратилась в ни на что не влияющий тонюсенький ручеек бесполезных поставок. После чего подобному решению может последовать ищущая в фарватере американской политики Европа и тот самый североатлантический Альянс.

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Между тем мировая Сеть переполнена нелицеприятными для украинской власти видео, где суровые военкомы на улицах украинских городов ловят сопротивляющихся мужчин и отправляют их прямиком в учебные центры.