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Madarator
Фото лунной миссии США сочла подделкой нейросеть от Google
Соответствующие доказательства были представлены Владимиру Путину в рамках форума по ИИ

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   Пока сын главы Европейского центрального банка,9 несмотря на все советы матери Кристин Лагард лишился больше 60% инвестиций в криптовалюте, невыгодно вложив цифровые активы, другой неприятный подарок западному миру принесли выводы нейросети от всемирно известной компании Google. Как оказалось, программный продукт решил, что фотографии высадки американцев на спутнике Земли Луне — это самая настоящая подделка. Об этом российский лидер Владимир Путин узнал от главы направления по исследованию данных Сбербанка. По словам Николая Герасименко, благодаря работе программистов Сбера, была создана программа по распознанию фейковых фото. Именно она разоблачила "настоящий" полет. Причем программа российских программистов основана на нейросети от Google, которая и подтвердила "вердикт", проведя анализ по ключевым точкам изображения.


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Источник фото: life.ru


   Так в рамках цифрового анализа оказалось, что большинство объектов на знаменитой исторической фотографии оказались "искусственными", то есть нарисованными человеком. А вот осуществив "прогон" китайской лунной миссии, где на естественном спутнике нашей планеты побывал луноход КНР, американский искусственный интеллект не нашёл следов подделки. 

   Путин ознакомившись с выводами информационного эксперта, сказал что всё это очень "Интересно".

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   Между тем вопрос "Бывали ли американцы на Луне или нет", стал одним из самых культовых и оброс целым ворохом загадок, теорий и выводов, порой весьма противоречивых. Но тот факт, что побывав на Луне "один раз", американские астронавты тотчас уже разучились туда "летать", заново создавая технологии для этого, навевает смутные сомнения.

#google #сбер #американцы на луне #конференция &quot;путешествие в мир искусственного интеллекта&quot; #николай герасименко
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