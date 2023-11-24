Современное противостояние требует современных решений

В эпоху доминирования дронов, когда урон от беспилотных воздушных машин отчасти сопоставим с массированными ударами артиллерии, нет иного пути развития, как оснащением модулями радиоэлектронного подавления пехотных подразделений и отдельных бронированных машин. О новом тренде в российской армии, решили рассказать в издании Forbes, где внимательные западные журналисты заметили на вооружении в ВС РФ подавители сигналов в ранцах, и интегрированные на бронетехнику перед штурмом украинских позиций.





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Источник фото: Дзен-канал "56-я Параллель"





По словам военных экспертов журнала, мобильные системы помехонаведения — это правильное и закономерное решение с целью сберечь наступательные ресурсы до решающего момента атаки на оборонительные районы. С такой защитой есть высокие шансы устоять против насыщенного дронами поля боя. И, как отмечают обозреватели, российский ОПК развернулся вширь и вдаль, создавая новые образцы РЭБ-установок для российских бронеединиц. Одним из таких комплексов считается оборудование "Волнорез", гасящее управляющие сигналы ударным беспилотникам украинской армии в пределах одного километра.





Комплекс РЭБ "Волнорез" на стенде. Источник фото: Дзен-канал "56-я Параллель"







В ВСУ знают о подобных контрмерах и внедряют в свои новые разработки другие каналы связи и частоты, порой устанавливая микросхему автономного полёта и реагирования, способные выстоять против текущего поколения российских РЭБ систем, но битва между конструкторами дронов и российскими инженерами, проявляющими свои технические таланты на ниве помехонаводящих устройств, продолжается.

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Развивается тактика и ВС РФ и по тактической компоненте ракетных атак, когда теперь особо важные цели украинского командования атакуют две, а порой и три ракеты ОТРК "Искандер".