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Madarator
В ОАК собрались создать истребитель шестого поколения и рассказали о его признаках
Но до появления такой боевой машины придется подождать

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   Пока на полях СВО показывает выдающиеся результаты российский тяжелый многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-57, атакующий цели как в воздушных боях, так и подавляя наземные ПВО в момент нанесения ударов по бункерам и другим важным объектам, в ОАК задумались о следующем логичном шаге — разработке и воплощении в металле, точнее, композитных материалах, нового истребителя, на сей раз так называемого шестого поколения. О том, какие качества присущи NextGen в мире отечественной истребительной авиации, перечислил генеральный конструктор Сергей Коротков.


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Источник фото: nplus1.ru


   По словам руководителя Объединенной авиастроительной корпорации, от предыдущего, пятого поколения, перспективный образец будет отличать повышенная маневренность, где большинство модулей воздушной машины будут интегрированы на максимальном уровне с иными системами боевого управления и нанесения ударов. Кроме того, будет доступна вариантность работы двигателя, и, несмотря на усложнение всей конструкции, пилот не будет испытывать затруднений в управлении, скорее наоборот, это будет делаться легко. О своем видении футуристичного концепта авиации будущего Коротков рассказал журналисту РИА Новости. 

   Разумеется, новый продукт отечественного ОПК должен превосходить по качеству малозаметности все сегодняшние образцы, включая и американские F-35 и F-22.

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   Но так как потенциальная новинка будет отнюдь не копеечной, нужно максимально комфортно сделать так, чтобы футуристическая модель не была тяжелой гирей на шее российского бюджета.

#истребитель шестого поколения #оак
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