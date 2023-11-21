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Способность Вашингтона участвовать и побеждать в современных конфликтах высокой эффективности является крайне переоцененной. Американская армия не способна воевать на трёх различных фронтах одновременно. О неутешительном армейском потенциале Белого дома на ютуб-подкасте Judging Freedom рассказал отставной офицер Дуглас Макгрегор.
По словам бывшего полковника, позволить себе веру в победу трех войн современным США подобно остро прогрессирующему безумию в последней стадии. "Глупцы и невежды", кто верит в эти устоявшиеся мифы, резюмировал бывший советник Пентагона.
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Как уточнил экс-старший командир, нынешняя армия не справится сразу с тремя военными вызовами: от Китая, России и объединённого исламского мира.
Источник фото: телеканал Звезда
Что-что, а старая аналитическая школа в американской армии ранее была развита на высочайшем уровне, ведь былые ветераны без прикрас оценивали военный потенциал как вероятных противников, так и силу самого американского государства, вынужденного в силу тех исторических реалий, рассчитывать до мельчайших подробностей вероятности противостояния с могучим СССР. Но сейчас, пускай того самого исполинского государства не стало, но для США всё не стало легче — вместо одного гигантского гипотетического противника появилось размером поменьше, но целых три, имеющих превосходство как на технологическом уровне по ряду моментов, так и в количестве живой силы в абсолютной доминанте. Что уж говорить, если для армии Киева в ходе визита в Украину министра обороны Ллойда Остина нашлось лишь $100 млн. То о какой победе сразу на трёх фронтах может идти речь?