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Madarator
Война на три фронта для США может оказаться последней — полковник Магрегор не уверен в силе US Army
Времена изменились, Пентагон уже не тот, что прежде

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   Способность Вашингтона участвовать и побеждать в современных конфликтах высокой эффективности является крайне переоцененной. Американская армия не способна воевать на трёх различных фронтах одновременно. О неутешительном армейском потенциале Белого дома на ютуб-подкасте Judging Freedom рассказал отставной офицер Дуглас Макгрегор.

   По словам бывшего полковника, позволить себе веру в победу трех войн современным США подобно остро прогрессирующему безумию в последней стадии. "Глупцы и невежды", кто верит в эти устоявшиеся мифы, резюмировал бывший советник Пентагона.

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   Как уточнил экс-старший командир, нынешняя армия не справится сразу с тремя военными вызовами: от Китая, России и объединённого исламского мира. 


Источник фото: телеканал Звезда


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   Что-что, а старая аналитическая школа в американской армии ранее была развита на высочайшем уровне, ведь былые ветераны без прикрас оценивали военный потенциал как вероятных противников, так и силу самого американского государства, вынужденного в силу тех исторических реалий, рассчитывать до мельчайших подробностей вероятности противостояния с могучим СССР. Но сейчас, пускай того самого исполинского государства не стало, но для США всё не стало легче — вместо одного гигантского гипотетического противника появилось размером поменьше, но целых три, имеющих превосходство как на технологическом уровне по ряду моментов, так и в количестве живой силы в абсолютной доминанте. Что уж говорить, если для армии Киева в ходе визита в Украину министра обороны Ллойда Остина нашлось лишь $100 млн. То о какой победе сразу на трёх фронтах может идти речь?

#армия сша #макгрегор
Источник: youtube.com
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