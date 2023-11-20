А так у украинской армии дела на фронте очень хороши

В Киеве решили пересмотреть закон о военной службе и внести в него ряд изменений, позволяющих призывать в украинскую армию новый контингент. В ряд групп, допущенных до процедуры мобилизации в действующую полевую армию, попали заключенные и студенты. О новых законодательных инициативах рассказала депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа". По словам Марьяны Безуглой, новые поправки позволят закрыть старые "лазейки", благодаря которым студенты украинских ВУЗов, используя разрешенную законом отсрочку, благополучно "просиживают" штаны в глубоком тылу, а не имеющие таковой, "мужественно" противостоят российской армии. И как заметила законодательница, с началом российской СВО, число студентов по "непонятной" причине возросло кратно, достигнув 3-кратного уровня по отношению к 2021 году. Что по её мнению, абсолютно ненормально. А новые инициативы самым решающим образом устранят пробелы в законе и позволят влить в ВСУ новые свежие силы.





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Источник фото: Lenta.ru





Помимо этого, в новом акте могут получить демобилизацию люди, пробывшие в армии 18 месяцев и иные категории людей, такие как ранее плененные, усыновители и опекуны.

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А тем временем ряд детей мужского пола и призывного возраста высокопоставленных функционеров украинского государства прекрасно проводят время за границей, либо просто учась в престижнейших западных колледжах, либо праздно развлекаясь.