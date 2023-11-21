Американские лётчики сумели вплавь добраться до берега

Пока в США с большой помпой свой первый официальный полёт совершил тяжелый бомбардировщик 5-го поколения B-21 "Райдер", в районе курортных Гавайских островов борт Boeing P8 Poseidon во время операции посадки не смог точно сконфигурироваться и попасть на взлётно-посадочную полосу. В результате неудачного маневра, экипаж патрульного противолодочного самолёта в составе двух лётчиков и семи операторов оказался посреди Тихого океана.

Инцидент произошел на военной базе Корпуса морской пехоты США, где воздушное судно и рухнуло в воду. Чрезвычайное происшествие обошлось без жертв, а группа лётчиков, пострадавшая в инциденте, самостоятельно покинула внутренние помещения своего "корабля" и вплавь добрались до спасительного берега.

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Источник фото: Телеграм







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Пока в американской армии происходят такие внештатные ситуации, действующий руководитель Пентагона Ллойд Остин со срочным и необъявленным визитом решил "проехаться" в украинский Киев, чтобы передать "слова поддержки" для местного руководства, неспособного за "2-3 недели" победить Россию и ожидающего от своих западных союзников получить ту самую "волшебную палочку", дозволяющую обеспечить разгром российской армии за ВСУ. Но вместо вундерваффе или нечто аналогичного, Ллойд Остин пообещал выделить 100 млн. долларов "поддержки", эквивалентных одному дню сражений с российскими силами. А по мнению политэксперта, американский генерал передал Зеленскому ту самую "чёрную метку".