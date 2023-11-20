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В последний выходной день минувшей недели в исламской республике Иран произошла презентация обновленного варианта ракетного гиперзвукового вооружения, способного не только показать результаты, кратно превышающие скорость звука, но и совершать воздушные маневры для затруднения перехвата сил ПВО противника. Ракету "Фаттах 2" показали верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи в момент его посещения Университета аэрокосмической науки и технологий Ашура.
Известно, что это обновленная версия воздушного снаряда "Фаттах", способного развивать до 15 Махов. И в отличие от "июньского варианта", модернизированная версия помимо столь высоких скоростей, научилась маневрировать и уклоняться благодаря интегрированию в качестве ударной части, боевого планирующего блока. Новинка работает по принципу отделяющейся головной части, способной к самостоятельному полёту в момент отстыковки от "разгонного блока".
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Источник фото: ru.irna.ir
Доподлинно неизвестны технические характеристики перспективной ракеты и её максимальная дальность, так как ни одного верифицированного видео с моментом её использования опубликовано не было. Но достоверно выяснено, что условная "Фаттах-1" могла пролететь 1400 километров, что в свою очередь совсем далеко не рекорд для обширного ракетного ассортимента исламской республики.
А пока Иран из-за многолетних и обширных санкций Западного мира вынужден сам создавать буквально с нуля свои самые передовые типы вооружений, в США несмотря на всю технологическую и финансовую мощь Вашингтона, уже который год бьются над своей собственной гиперзвуковой разработкой, второй раз за последний год перенося тестовый запуск.