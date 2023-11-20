А тем временем украинский Генштаб снимает свои подразделения с других направлений ЛБС и пытается потушить пожар прорыва ВС РФ

Штурмовые группы российской армии, ведущие наступление под Авдеевкой, сумели найти брешь в украинской обороне здесь и достигли успеха, проломив позиции ВСУ и устремляясь в новообразовавшийся коридор. Об успехах ВС РФ в пока ещё украинском городе-крепости решил рассказать военный блогер Рожин.

Эксперт перечислил формирования, сумевшие достичь тактических успехов в наступлении — это штурмовые группы 114-й мотострелковой дивизии и отряды "Шторм Z", сумевшие вгрызться в бетонные бункера и блиндажи украинской армии тут, на фортификацию которых сначала Петр Порошенко, а потом и Владимир Зеленский потратили миллиарды бюджетных гривен, а все инженерные работы проходили под кураторством военных специалистов из блока НАТО. Успех со стороны российских бойцов выражается в отбитых 400 метрах, что для насыщенной различными средствами сдерживания в округе является крайне положительным результатом.

реклама





Источник фото: newsfrol.ru







И как заявил Рожин, дальнейшие перспективы ввиду новых успехов ВС РФ для украинского гарнизона в Авдеевке теперь крайне туманны, с ярким оттенком негатива. Украинский Генштаб без объяснения западных военных советников понимает, что закономерным шагом российской стороны может стать наступающий удар по улице Грушевского к тому самому заводу АКХЗ, являющимся самым крупным и сильным опорным пунктом в Авдеевке для ВСУ.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

По замечанию ряда аналитиков, Авдеевский котел неумолимо схож с подобными действиями российской стороны в Бахмуте (Артемовске), где ВС РФ не торопились наступать, заставляя украинскую сторону стягивать по прекрасно пристреливающейся дороге в город всё новые и новые подкрепления, треть которых как раз и уничтожалась при движении к позициям, тем самым заставляя расходовать такие важные для будущего летнего наступления резервы.