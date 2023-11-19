Мертвым деньги не нужны, считают уехавшие счастливчики

Сражение с российской армией в конфликте высокой интенсивности на Украине, это не то что хотели бы получить иностранные наёмники, и используя возможность разорвать действующий контракт с ВСУ, стремительно уезжают восвояси. О нездоровой тенденции, грозящей оставить украинскую армию без западных военных специалистов, устремившихся в восточноевропейскую республику в поиске лёгких денег, и так же стремительно её покидающих из-за невыносимой тяжести сражений, в беседе с CNN решил поделиться офицер украинской армии Дмитрий Костюк.

По мнению командира ВСУ, лично он знал не менее половины бойцов, когда побывавшие на передовой иностранные инструктора, если оставались живы после боя с ВС РФ, тут же врывались в кабинет к украинскому начальнику и требовали досрочно разорвать контракт, со словами: "Что мы на это не подписывались".

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Источник фото: РИА Новости





В представлениях "диких гусей", решивших поискать здесь счастья, они ожидали лихих стрелковых перестрелок, но вместо лёгкой пули из автомата Калашникова, на позицию может прилететь тяжелый 155-мм снаряд, а то и ракета. Последствиями таких прилётов будет не лёгкая царапина или ссадина, а горстка пепла, которую могут даже и не найти. Не такой участи ожидали те, кто называл себя "истинными" солдатами удачи.

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По словам генерала Сергея Шойгу, с начала СВО за длинным долларом на помощь Киеву приехало 11 тысяч разномастных наёмников. Но чуть меньше половины нашли здесь своё последнее пристанище. Причем в сильном желании "сэкономить" украинское правительство не отправит семьям ушедшим в мир иной вполне причитающихся в таком случае выплат.