Установка с автоматическим оружием оснащена камерой и выносным пультом управления





Сотрудники конструкторского отдела Ростеха, выполняя прямой запрос российских военнослужащих из зоны проведения спецоперации, в кратчайшие сроки разработали и воплотили в металле танковый пулемет ПКТ, "облаченный" в модуль дистанционного управления.

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Согласно информации, представленной официальным представителем государственной компании, помимо собственно автоматизированной турели, к ней прилагается камера "коррекции огня", способная выводить картинку на отдельные мониторы с разрешением Full HD и стабилизацией. А в случае нужды увеличивать входящее изображение до 30Х.

Причем для умелого управления дистанционной установкой, необязательно находиться "рядом в окопе" с модулем — оператор без потери качества управления может спрятаться на удалении в 1000 метров. И уже с этой безопасной позиции благодаря контрольному монитору и ПДУ в виде джойстика, использовать пулемет по назначению.





Источник фото: ТГ-канал "Ростех"





Но и это ещё не конец развития данной модели: как вариант, есть версия с полностью переносимыми компонентами, размещенными в отдельном чемодане. А для расширения боевых возможностей, стандартная цифровая камера может быть дополнена до полноценной ночной, будучи оснащенная тепловизионным оборудованием.

К настоящему моменту платформа прошла не только заводские испытания, но и побывала на линии разграничения, поучаствовав в ряде боев на передовой. Первые четыре комплекта уже воюют в составе российской армейской группировки, остальные пять единиц армия получит до конца декабря.

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