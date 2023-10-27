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После беспроводной зарядки смартфонов iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в салонах BMV из строя может выйти NFC-модуль. Но, как оказалось, не только лишь в этом "виноваты" автомобили премиум-марки немецкого производителя. Так стали поступать сообщения, что испортить чип бесконтактных сервисов может и беспроводная зарядка в автомобилях Toyota.
Предыстория негативного тренда с нововыпущенной продукцией Apple такова: после использования функции беспроводной зарядки в автомобилях последних моделей BMW, "отваливались" Apple Pay, цифровой ключ, CarPlay и, конечно же, NFC. Такое просто решение, как перезагрузка мобильного девайса - не спасает ситуацию.
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Источник фото: 4x4.media
Согласно информации от MacRumors, менеджмент головного офиса в Купертино разослал фирменным поставщикам яблочной продукции уведомление, что "страдать" от подобной уязвимости могут не только 15 Pro и Pro Max, но и младшие модели - достаточно даже 10 минут. Правда, памятка не раскрывает причины цифрового недуга, и как её избежать, кроме как отказаться от беспроводной зарядки в БМВ и Тойоте. Предполагается, что проблема может быть решена во время ожидаемого обновления iOS.